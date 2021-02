Bundespolizeiinspektion Ludwigsdorf

BPOLI LUD: Mit gefälschten Ausweisen unterwegs gewesen

BAB 4, Kodersdorf (ots)

Am vergangenen Wochenende sind durch die Bundespolizei Ludwigsdorf zwei Ukrainer (30, 21) und eine Moldauerin (30) wegen unerlaubter Einreise und unerlaubten Aufenthalt sowie Urkundenfälschung angezeigt worden.

Die Fahnder stellten bei dem 21-Jährigen fest, dass dieser in Deutschland einer Erwerbstätigkeit nachgehen wollte. Eine hierfür erforderliche Genehmigung konnte er nicht vorlegen. Bei der Durchsuchung seines mitgeführten Reisegepäcks wurde in der Geldbörse eine falsche rumänische Identitätskarte aufgefunden. Bei dem 30-Jährigen Ukrainer wurde ebenfalls im Reisegepäck ein gefälschtes Dokument festgestellt. Hierbei handelt es sich um eine polnische Identitätskarte. Zur Sicherung der Strafverfahren wurden Sicherheitsleistungen in Höhe von 250,00 Euro und 600,00 Euro erhoben. Die gefälschten Identitätskarten wurden beschlagnahmt.

Bei der 30-jährigen Moldauerin stellte sich heraus, dass sie sich in Deutschland mit falschen Dokumenten als Rumänien angemeldet hatte und unter dieser falschen Identität einer Erwerbstätigkeit nachging.

Alle drei Personen wurden nach Polen zurückgeschoben.

