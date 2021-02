Bundespolizeiinspektion Ludwigsdorf

BPOLI LUD: Ladendieb geschnappt

Görlitz (ots)

Eine Flasche Gin, eine Flasche Rum und eine Dose Thunfisch standen scheinbar auf der Einkaufsliste eines 51-Jährigen. Der Schnaps und der Fisch waren im Rucksack des polnischen Bürgers gefunden worden, als dieser am Donnerstagabend in Görlitz, Dr.-Kahlbaum-Allee, von der Bundespolizei kontrolliert wurde. Wie sich schnell herausstellte, hatte der einschlägig bekannte Mann die Ware in einem Supermarkt in der Biesnitzer Straße mitgehen lassen. Das Diebesgut wurde zurückgegeben, ein weiteres Mal ein Verfahren wegen des Verdachts des Diebstahls eingeleitet. Die Ermittlungen dazu übernahm das örtliche Polizeirevier.

