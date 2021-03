Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Rottweil) Renault-Fahrerin kracht ins Skoda-Heck 30.3.21, 17 Uhr

Rottweil (ots)

Ein Schaden von rund 15.000 Euro ist am Dienstagnachmittag bei einem Auffahrunfall in der Balinger Straße vor einem dortigen Fahrradgeschäft entstanden. Eine 63-Jährige in ihrem Renault erkannte zu spät, dass der vor ihr fahrende 39-Jährige am Steuer seines Skoda verkehrsbedingt bremsen musste. Bei dem Unfall wurden beide Fahrzeuge erheblich demoliert und waren nicht mehr fahrbereit. Sie mussten abgeschleppt werden. Verletzt wurde glücklicherweise niemand.

