POL-HI: Zigaretten in Sarstedt am Einkaufsmarkt entwendet. Polizei sucht Zeugen!

Sarstedt, Friedrich-Ebert-Straße(fm)

Am Freitag, den 04.12.2020, in der Zeit von 15:30 bis 16:05 Uhr, kam es in 31157 Sarstedt, Friedrich-Ebert-Straße 5, zu einem Diebstahl von Zigaretten. Mindestens zwei unbekannte Täter entwendeten mehrere Zigarettenkartons und losen Zigarettenstangen, die auf einen Transportrollwagen gelagert waren.

Bisher ist bekannt, dass gegen 16:00 Uhr diese Zigarettenkartons und die losen Zigarettenstangen von der hinteren Zufahrt des NP-Markts zur Friedrich-Ebert-Straße geschoben wurden. Danach sind die Täter in Richtung Kipphut gegangen. Die beiden männlichen Täter waren wie folgt bekleidet:

1) dunkle Hose und Oberbekleidung, weißes Basecap. 2) blaue Jeans, dunkle Jacke und dunkles Basecap.

Zur Schadenshöhe können zurzeit keine Angaben gemacht werden.

Die Polizei fragt: Wo sind vor dieser Tat zwei oder mehrere Personen aufgefallen, die sich in verdächtiger Art und Weise vor dem NP-Markt oder im Bereich der Friedrich-Ebert-Straße aufgehalten haben? Wo sind diese Täter mit dem Rollwagen zum Tatzeitpunkt aufgefallen? Wer kann Angaben zu einem möglichen Fahrzeug machen, wo die Kartons und Zigaretten eingeladen wurden? Wer kann weitere ermittlungsrelevante Hinweise geben?

