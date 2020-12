Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Sachbeschädigungen an der Realschule Elze

HildesheimHildesheim (ots)

Elze(js) Am vergangenen Wochenende kam es bei der CJD Realschule in Elze zu einer Sachbeschädigung. Dort hatten Unbekannte die Leuchtstoffröhren und deren Ummantelung im Eingangsbereich der Schule zerschlagen. Die Beschädigungen wurden in dem Zeitraum von Freitag Nachmittag bis Montag Morgen verursacht. Zeugen, die Hinweise auf den oder die Täter geben können oder eine größere Ansammlung in der Nähe der Schule am Heilswannenweg beobachtet haben, werden gebeten sich mit der Polizei in Elze unter der Rufnummer 05068/93030 in Verbindung zu setzen.

