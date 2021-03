Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (VS-Villingen) Sachbeschädigung an geparktem Auto (28.03.2021)

Villingen-Schwenningen (ots)

Eine Sachbeschädigung begangen haben Unbekannte am Sonntag im Zeitraum zwischen 13 Uhr und 22 Uhr auf der Bussardstraße. Die Täter zerkratzten an einem schwarzen VW Tiguan beide Türen der Fahrerseite und verursachten dadurch einen Schaden in Höhe von rund 2.000 Euro. Personen, die Verdächtiges beobachtet haben oder Hinweise auf die Verursacher geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Villingen, Telefon 07721 601-0, zu melden.

