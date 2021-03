Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Königsfeld

Schwarzwald-Baar-Kreis) Fensterscheibe eingeworfen (30.03.2021)

Königsfeld (ots)

Unbekannte haben am Dienstagabend gegen 21.30 Uhr in der Buchenberger Straße ein Fenster beschädigt. Ein Anwohner beobachtete mehrere Personen, die Flaschen in Richtung seines Hauses warfen und danach mit einem dunklen Audi A 4 flüchteten. Durch die Flaschenwürfe entstand an einem Fenster ein Schaden in Höhe von rund 600 Euro. Personen, die Hinweise auf die Verursacher geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier St. Georgen, Telefon 07724 94950-0, zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell