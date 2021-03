Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (St. Georgen

Schwarzwald-Baar-Kreis) Autofahrer prallt gegen Hauswand und flüchtet (30.03.2021)

St. Georgen (ots)

Einen Unfall mit Sachschaden verursacht hat ein Autofahrer am Dienstag gegen 14 Uhr auf der Gerwigstraße. Ein 76-jähriger Jeep Fahrer stieß gegen eine Hauswand und fuhr davon, ohne sich um den angerichteten Schaden an der Fassade in Höhe von mehreren hundert Euro zu kümmern. An seinem Auto entstand Sachschaden in Höhe von rund 100 Euro. Die Polizei konnte den Unfallflüchtigen ermitteln. Er muss jetzt mit einer Anzeige wegen Verkehrsunfallflucht rechnen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell