POL-PDLU: Speyer - Fahrraddiebstahl durch aufmerksamen Zeugen geklärt (31/2511)

Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Speyer - Fahrraddiebstahl durch aufmerksamen Zeugen geklärt

Speyer

22.11.2020, 15:00 Uhr

Ein 31-Jähriger Mann aus Speyer entwendet am Sonntag gegen 15:00 Uhr ein unverschlossenes Fahrrad im Wert von ca. 50EUR, dass zur Tatzeit in einem Hof im Nußbaumweg abgestellt war. Der Täter wurde hierbei durch einen Zeugen beobachtet, der die Situation zu diesem Zeitpunkt jedoch nicht als einen Diebstahl erkannte. Dies wurde ihm erst klar, als er am Folgetag mit dem Eigentümer des Fahrrads ins Gespräch kam und dieser ihm den Diebstahl schilderte. Als der Zeuge den Täter am Mittwoch erneut im Bereich der Tatörtlichkeit sah, verständigte er den Geschädigten, der vor Ort kam und diesen bis zum Eintreffen der Polizei festhalten konnte. Das Fahrrad führte er nicht mit sich. Dieses konnte jedoch vor der Wohnanschrift des Beschuldigte aufgefunden und an den rechtmäßigen Eigentümer zurückgegeben werden. Den 31-Jährigen erwarten nun ein Strafverfahren wegen Fahrraddiebstahl.

