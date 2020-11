Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Römerberg - Einbruch in Jugendkeller der Pfarrei (46/2511)

RömerbergRömerberg (ots)

02.11 - 24.11.2020

Unbekannte Täter hebelten zwischen dem 02.11 - 24.11. zwei Fenster am Pfarramt in Römerberg auf und gelangten so unberechtigt in den Jugendkeller der Pfarrei. Ob aus dem Gebäudeinneren etwas entwendet wurde, ist derzeit nicht bekannt. Durch das Aufhebeln der Fenster entstand ein Schaden von ca. 1500EUR. Hinweise auf mögliche Täter ergaben sich vor Ort nicht. Die Polizei sucht Zeugen, denen im Tatzeitraum verdächtige Personen im Bereich des Pfarramtes aufgefallen sind. Hinweise nimmt die Polizei Speyer unter der Tel. 06232-1370 oder per E-Mail an pispeyer@polizei.rlp.de entgegen.

