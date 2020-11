Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Speyer - Schulwegüberwachung und mehrere Verkehrskontrollstellen (21,22,24,37/2511)

SpeyerSpeyer (ots)

25.11.2020, 07:40 - 14:00 Uhr

Am Mittwoch führte die Polizei eine Schulwegüberwachung an der Zeppelinschule sowie mehrere Verkehrskontrollen im Stadtgebiet durch. Bei der zwischen 07:40 - 08:10 Uhr durchgeführten Schulwegkontrolle verhielten sich sowohl Schüler als auch die Eltern an die verkehrsrechtlichen Vorschriften, sodass es für die Polizei keinen Grund zur Beanstandung gab. Im Zeitraum 09:00 - 14:00 Uhr richtete die Polizei Kontrollstellen in der Auestraße, am Naturfreundehaus und am St.-Guido-Stifts-Platz ein. Hierbei wurden vier Verkehrsteilnehmer wegen nicht angelegtem Sicherheitsgurt verwarnt und insgesamt acht Mängelberichte an kontrolliert Personen ausgestellt. Zudem wurde ein Fahrer wegen des Nutzens eines Mobiltelefons während der Fahrt beanzeigt. Bei zwei Pkw-Fahrern konnten drogentypische Auffallerscheinungen festgestellt werden. Beiden Personen, ein 32- und ein 35-jähriger Mercedes-Fahrer aus Speyer, wurde deshalb eine Blutprobe entnommen und die Weiterfahrt untersagt. Gegen diese wurden Verkehrsordnungswidrigkeitenanzeigen nach § 24a StVG erstattet.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Ludwigshafen

Pressestelle

Polizeiinspektion Speyer

Timo Ott

Telefon: 06232-137-262 (oder -0)

E-Mail: pispeyer@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de/pd.ludwigshafen



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Ludwigshafen, übermittelt durch news aktuell