Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: (Schifferstadt) Verkehrssicherheitswoche der Polizeiinspektion Schifferstadt

SchifferstadtSchifferstadt (ots)

In der Woche vom 23.11.2020 bis zum 27.11.2020 werden im Bereich der Polizeiinspektion Schifferstadt wieder mehrere Verkehrskontrollen durchgeführt. Am 23.11.2020 haben die Beamten vor allem die geltenden Geschwindigkeitsbeschränkungen überwacht. In der Rheingönheimer Straße in Altrip gab es 35 Verstöße gegen die zulässigen 30 km/h, in der Woogstraße in Neuhofen 23 Verstöße und im Pfalzring in Mutterstadt 10 Verstöße. Außerdem haben die Beamten fünf Zuwiderhandlungen gegen die Gurtpflicht geahndet sowie einen Fall von mangelnder Sicherung eines Kindes. Am 24.11.2020 waren die Polizisten in der Hauptstraße in Hochdorf-Assenheim unterwegs, wo keine Geschwindigkeitsverstöße festgestellt werden konnten, in der Haßlocher Straße in Böhl-Iggelheim, in der 10 solcher Verstöße geahndet wurden und in der Herzog-Otto-Straße in Schifferstadt, wo ebenfalls 10 Fahrzeugführer gegen die zulässigen 30 km/h verstießen. Darüber hinaus haben die Beamten einen 23-jährigen Fahrer eines Kleinkraftrades aus dem Verkehr gezogen, der unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln stand und außerdem keine gültige Fahrerlaubnis hatte. Die Kontrollen werden die nächsten Tage fortgesetzt.

