Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Speyer - E-Scooter im Bereich der Berufsschule entwendete (31/2411)

SpeyerSpeyer (ots)

24.11.2020, 07:45 - 13:08 Uhr

Am Dienstag zwischen 07:45 - 13:08 Uhr entwendeten unbekannte Täter den E-Scooter eines 16-Jährigen. Der Roller im Wert von 500EUR war zur Tatzeit im Bereich der Berufsschule in der Josef-Schmitt-Straße abgestellt und mit einem Fahrradschloss gesichert. Die Polizei sucht Zeugen, die Hinweise auf mögliche Täter geben können. Hinweise nimmt die Polizei Speyer unter der Tel. 06232-1370 oder per E-Mail an pispeyer@polizei.rlp.de entgegen.

