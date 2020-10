Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Einbruch in Autohandel - Katalysatoren gestohlen

Hersfeld/Rotenburg (ots)

Bebra - Am Donnerstagmittag (01.10.) wurde festgestellt, dass Unbekannte in einem unbekannten Zeitraum zuvor in einen Autohandel in der Philipp-Reis-Straße eingebrochen waren. Die Täter montierten Katalysatoren von mehreren Fahrzeugen ab und verursachten einen Gesamtschaden von circa 1.500 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Rotenburg a. d. Fulda unter der Telefonnummer 06623/937-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

