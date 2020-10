Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Verkehrsunfall beim Überholen

Schenklengsfeld (ots)

Am Donnerstag,dem 01.10.2020 um 06:25 Uhr, befuhr eine 57 jährige Frau aus Hohenroda mit einem Citroen die Landstraße 3172 von Ransbach kommend in Richtung Schenklengsfeld. In Höhe der Unfallstelle beabsichtigte die Frau die vor ihr fahrenden Fahrzeuge zu überholen. Beim Ausscheren übersah sie den links neben ihr fahrenden Renault Traffic eines 21 jährigen Mannes aus Polen. Die Fahrzeuge stießen zusammen. Es entstand ein Gesamtsachschaden in Höhe von circa 1.500 Euro.

