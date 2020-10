Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Verkehrsunfallmitteilung

Fulda (ots)

Am Dienstag, den 29.09.2020, kam es gegen 15.35 Uhr zu einem Verkehrsunfall bei dem ein Sachschaden in Höhe von ca. 7.000 EUR entstand. Ein 68-jähriger Ford-Kuga-Fahrer aus Petersberg befuhr die Huberstraße, um anschließend nach links in die Goerdelerstraße einzubiegen. Hierbei übersah er einen von links kommenden vorfahrtsberechtigten 59-jährigen BMW-Fahrer aus Fulda, welcher die Goerdelerstraße in Richtung Wirmerstraße befuhr. Beim Einfahren in den Einmündungsbereich kam es zur Kollision.

