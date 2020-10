Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Verkehrsunfall mit erheblichem Sachschaden

Ludwigsau (ots)

Am Donnerstag, dem 01.10.2020 gegen 09:33 Uhr, befuhr ein 77 jähriger Mann aus Bebra mit seinem Mercedes Benz die Hersfelder Straße in Friedlos in Richtung Bad Hersfeld. In Höhe Hausnummer 26 wollte der Mann an einem am rechten Fahrbahnrand geparkten VW Passat vorbeifahren. Aufgrund der Fehleinschätzung des Gegenverkehrs und der verengten Fahrbahn fuhr der Mann mit seinem Fahrzeug in den am Straßenrad geparkten Passat. Es entstand wirtschaftlicher Totalschaden an beiden Fahrzeugen mit einem Gesamtsachschaden in Höhe von circa 29.500 Euro.

