POL-PDLU: Speyer - Mehrere Verkehrskontrollen im Stadtgebiet (07,09,34,42,50/2411)

24.11.2020

Am Dienstag führte die Polizei Speyer erneut mehrere Verkehrskontrollen im Stadtgebiet Speyer durch. Bei Fahrradkontrollen in der Auestraße im Zeitraum 12:00 - 13:00 Uhr ergab sich ein aus polizeilicher Sicht erfreuliches Ergebnis. Es konnten in diesem Zeitraum keinerlei verkehrsrechtlich Verstöße von Radfahrern festgestellt werden. Im Rahmen einer allgemeinen Verkehrskontrolle eines 24-jährigen Audi-Fahrers aus dem Rhein-Pfalz-Kreis in der Franz-Kirrmeier-Straße gegen 08:52 Uhr stellte die Polizei hingegen nachträgliche Veränderungen am Fahrwerk fest. Da für diese keine Änderungsabnahme durchgeführt wurde, ist die Betriebserlaubnis erloschen, was eine Ordnungswidrigkeitenanzeige für den Fahrer zur Folge hatte. Bei einem 21-jähriger Peugeot-Fahrer, der gegen 18:00 Uhr in der Landwehrstraße kontrolliert wurde, konnten die Beamten drogentypische Auffallerscheinungen feststellen. Da ein Drogentest bei ihm zudem positiv auf Amphetamin reagierte, wurde ihm eine Blutprobe entnommen, die Weiterfahrt untersagt und eine Ordnungswidrigkeitenanzeige gem. § 24a StVG erstattet. Weiterhin kam es gegen 16:10 Uhr in der Spaldinger Straße und um 21:19 Uhr in der Industriestraße zur Kontrolle von E-Scootern, die beide nicht versichert waren. Der in der Industriestraße kontrollierte Elektroroller verfügte darüber hinaus nicht über eine erforderliche Straßenzulassung. Gegen die 43- und 29-jährigen Fahrer der E-Scooter wurden Strafverfahren wegen des Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetz eingeleitet. Da der 43-Jährige E-Scooter-Fahrer zudem einen Atemalkoholwert von 2,31 Promille aufwies, musste er eine Blutprobe abgegeben. Ihn erwartet nun zusätzlich eine Strafanzeige wegen Trunkenheitsfahrt.

