Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Marburg-Biedenkopf

POL-MR: Flaschenwürfe und Beleidigungen ; Randalierer landet in Ausnüchterungszelle; Einbruch in der Bismarckstraße; Tür eingetreten - Einbrecher erbeutet Geldbörse; Einbruch in die Hinterlandschule

Marburg-Biedenkopf (ots)

Marburg - Flaschenwürfe und Beleidigungen

Nachdem man zunächst gemeinschaftlich feierte, verwiesen die Hausherren die nach ihren Angaben aggressiver werdenden Gäste des Hauses. Die Verwiesenen warfen daraufhin mit einer Vielzahl von Flaschen gegen das Verbindungshaus, sodass die Polizei ins Spiel kam. Als die Polizei am Samstag, 15. Februar gegen 16.45 Uhr, in der Lutherstraße eintraf, empfing man sie mit einer mehrfach über die Außenbeschallung des Gebäudes abgespielten, für Polizeibeamte beleidigenden Liedpassage. Hinsichtlich der Flaschenwürfe ermittelte die Polizei einen Tatverdächtigen. sein Alkotest zeigte über 1,9 Promille an. Der Mann erhielt einen Platzverweis. Ob es zu Sachbeschädigungen kam, bedarf weiterer Ermittlungen. Darüber hinaus dauern die Ermittlungen auch wegen der wiederholten Beleidigungen an.

Marburg - Randalierer landet in Ausnüchterungszelle

Am Freitagabend, 15. Februar, um kurz vor 23 Uhr randalierte ein junger Mann am Erlenring und wurde auch handgreiflich. Der 19 Jahre junge Mann ließ sich weder von Passanten noch von der Polizei beruhigen. Letztendlich blieb der Polizei nur die Ingewahrsamnahme zur Verhinderung weiterer Taten. Der Mann widersetzte sich der Mitnahme mit Tritten und Kopfstößen und beleidigte dabei die Polizei fortwährend. Letztendlich überwältigte die Polizei den Mann und ließ ihn in der Zelle ausnüchtern. Er muss sich wegen des Widerstands und der Beleidigungen verantworten.

Neustadt - Einbruch in der Bismarckstraße

Aus einem Einfamilienhaus in der Bismarckstraße stahl ein Einbrecher zwei Laptops, ein iPod und Parfüm. Die Tat war in der Nacht zum Freitag, 14. Februar, zwischen 18.15 und 07.45 Uhr. Der Täter drang von der Gebäuderückseite ein und richtete durch das Einschlagen von Scheiben einen zusätzlichen Sachschaden von mindestens 1000 Euro an. Auch die Beute hat einen Wert von etwa 1000 Euro. Der Täter entkam unerkannt. Die Kripo Marburg hat die Ermittlungen übernommen und bittet um Hinweise zu verdächtigen Beobachtungen unter Tel. 06421/406-0.

Marburg - Tür eingetreten - Einbrecher erbeutet Geldbörse

Im Kaffweg drang ein Einbrecher nach dem Eintreten der Eingangstür in ein Einfamilienhaus ein. Als die vom Krach geweckten Bewohner nachsahen, flüchtete der Täter mit einer aus einer Tasche gestohlenen Geldbörse. Von ihm war nur noch ein Schatten wahrnehmbar. In der Geldbörse befand sich neben diversen Bankkarten nur wenig Bargeld. Die Tat war in der Nacht zum Sonntag, 16. Februar um 04.25 Uhr. Sachdienliche Hinweise zu verdächtigen Beobachtungen zur Tatzeit bitte ebenfalls an die Kripo Marburg, Tel. 06421/406-0.

Biedenkopf - Einbruch in die Hinterlandschule

Durch ein aufgebrochenes Fenster stieg ein Einbrecher in den Teil der Hinterlandschule ein, der als Stadt-/und Schulbibliothek dient. Abgesehen hatte er es offenbar auf die Geldkassette mit den Leihgebühren. Hier gab es allerdings nicht viel Geld zu holen. Der Schaden am Fenster in Höhe von mindestens 500 Euro überstiegt die Beute jedenfalls um ein Vielfaches. Wer hat in der Hainstraße an der Schule zur Tatzeit zwischen 15 Uhr am Freitag und 15.30 Uhr am Samstag, 15. Februar, Beobachtungen gemacht, die mit dem Einbruch im Zusammenhang stehen könnten? Sachdienliche Hinweise bitte an die Kripo Marburg, Tel. 06421/406-0.

