POL-KN: (Schramberg, Landkreis Rottweil) 25-Jähriger verhält sich aggressiv im Rathaus, beschädigt eine Bürgertheke und beleidigt Mitarbeiterin anzüglich

Schramberg, Landkreis Rottweil (ots)

Am Dienstagvormittag, gegen 11.15 Uhr, hat sich ein 25-Jähriger im Rathaus Schramberg in äußerst aggressiver Art danebenbenommen, hierbei mit einem Faustschlag eine Bürgertheke mitsamt Schreibtisch beschädigt und in der Folge auch noch eine Mitarbeiterin des Bürgerbüros in anzüglicher Art beleidigt. Der Mann war schon Tage zuvor mehrfach in aggressiver Weise im Bürgerbüro des Rathauses aufgetreten. Nachdem er dann am Dienstagvormittag im Zuge eines Anliegens im Bürgerbüro eine Glasscheibe einer Bürgertheke beziehungsweise einen dahinter befindlichen Schreibtisch mit einem Faustschlag beschädigt hatte, wurde er von einer Mitarbeiterin aufgefordert, das Rathaus zu verlassen. Daraufhin beleidigte der 25-Jährige die Mitarbeiterin mehrfach und lauthals mit den Worten "Fuck You!" Der Mann muss sich nun in einem Strafverfahren wegen Sachbeschädigung und Beleidigung verantworten.

