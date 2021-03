Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Steißlingen) Mit Auto von der Fahrbahn abgekommen (30.03.2021)

Steißlingen (ots)

Zu einem Verkehrsunfall ist es am heutigen Dienstagmorgen, gegen 7.30 Uhr, auf der K 6164 gekommen. Eine 37-jährige Autofahrerin war zwischen dem Kreisverkehr "Maier-Kreisel" und der Heiligkreuzkapelle unterwegs, als sie, vermutlich aufgrund eines medizinischen Notfalls, nach links von der Fahrbahn abkam, sich mit ihrem Fahrzeug überschlug und unter anderem gegen einen kleinen Baum und ein Verkehrszeichen prallte. Die Frau wurde bei dem Unfall nicht verletzt, jedoch zur Untersuchung in ein Krankenhaus gebracht. An dem Auto entstand Schaden in Höhe von rund 10.000 Euro. Es musste abgeschleppt werden.

