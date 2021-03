Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Sulz am Neckar, Lkrs. RW) Tiefstehende Sonne blendet Autofahrerin 30.3.21, 17.30 Uhr

Sulz (ots)

Eine 65-jährige VW-Fahrerin ist am Dienstagabend an der Einmündung der Holzhauser Straße in die Untere Hauptstraße mit einem 46 Jahre alten Fiat-Fahrer zusammengestoßen. Die Frau übersah den Kleinwagen, der vom Marktplatz her kam, wegen der tiefstehenden Sonne. Den Schaden an beiden Autos schätzt die Polizei auf 5000 Euro. Verletzte gab es nicht.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell