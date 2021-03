Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Konstanz) Fehlalarm eines Rauchmelders führt zu Feuerwehreinsatz (21.03.2021)

Konstanz (ots)

Ein ausgelöster Rauchmelder hat am Sonntagabend, kurz nach 21 Uhr, zu einem Feuerwehreinsatz an einem Mehrfamilienhaus in der Gottlieber Straße geführt. Ein Anwohner hörte den Rauchmelder aus einer Nachbarwohnung und alarmierte die Feuerwehr. Bei der Überprüfung durch die eintreffenden Einsatzkräfte der Konstanzer Wehr stellte sich schnell heraus, dass es sich um einen Fehlalarm handelt. Zu einem Brand war es nicht gekommen.

