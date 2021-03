Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Tuttlingen) 69-Jähriger fährt auf geparkte Autos auf (30.03.2021)

Tuttlingen (ots)

Einen Zusammenstoß mit zwei geparkten Autos hat ein Autofahrer am Dienstag gegen 15 Uhr auf der Straße "Unter Jennung" verursacht. Ein 69-jähriger Opel Fahrer fuhr auf ein am rechten Straßenrand geparktes Volkswagen Cabriolet auf und schob dieses noch auf einen davor geparkten VW Up. Der Mann verletzte sich leicht. Ein Krankenwagen brachte ihn ins Krankenhaus. An den drei Autos entstand ein Gesamtsachschaden in Höhe von etwa 15.000 Euro.

