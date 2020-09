Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Hattingen - Auffahrunfall mit vier Verletzten

Hattingen (ots)

Am 19.09.2020 um 10:10 Uhr befährt ein 38-jähriger Bochumer mit seinem Pkw Skoda Karoq die Holthauser Straße in Fahrtrichtung Hattingen-Mitte. In Höhe des Friedhofs Holthausen beabsichtigt er nach rechts auf den Parkplatz abzubiegen und bremst ab. Eine mit ihrem Pkw Seat Arosa nachfolgende, 86-jährige Sprockhövelerin reagiert zu spät und fährt auf. Die 86-Jährige, der 38-Jährige sowie seine zwei mitfahrenden Kinder im Alter von 3 und 8 Jahren, werden leicht verletzt. Es entsteht Sachschaden in Höhe von etwa 10000,- Euro.

