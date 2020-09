Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Hattingen - Radfahrer schwer verletzt

Hattingen (ots)

Am 19.09.2020 um 11:10 Uhr befährt eine 38-jährige Hattingerin mit ihrem Pkw DaimlerChrysler C-Klasse die Straße Wodantal in Fahrtrichtung Sprockhövel. In Höhe der Stöckerstraße beabsichtigt sie nach links abzubiegen. Hierbei übersieht sie einen 44-jährigen Radfahrer aus Witten, der das Wodantal in Richtung Velbert befährt. Es kommt zur Kollision. Der Radfahrer wird schwer, aber nicht lebensgefährlich verletzt und durch den Rettungsdienst einem Krankenhaus zugeführt. Es entsteht Sachschaden in Höhe von etwa 6500,- Euro.

