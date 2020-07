Landeskriminalamt Schleswig-Holstein

LKA-SH: GER gelingt Schlag gegen Drogenhändler: 11 KG Kokain und Bargeld in einem sechsstelligen Bereich wurden sichergestellt, 2 Tatverdächtige wurden vorläufig festgenommen.

Kiel (ots)

Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Kiel, des Landeskriminalamtes Kiel und des Zollfahndungsamtes Hamburg:

Der gemeinsamen Ermittlungsgruppe Rauschgift (GER) des Landeskriminalamtes Schleswig-Holstein und des Zollfahndungsamtes Hamburg, Dienstsitz Kiel, lagen aktuelle Erkenntnisse darüber vor, dass es am Vormittag des 08.07.2020 zu einer Übergabe einer größeren Menge von Betäubungsmitteln in Kaltenkirchen kommen soll. Ein namentlich bekannter 41-jähriger ausländischer Staatsangehöriger begab sich hierzu aus seinem Heimatland mit einem Lkw auf die Fahrt nach Kaltenkirchen, wo ein 45-jähriger, ebenfalls polizeibekannter Lieferant ihm in einem Industriegebiet Drogen gegen Bargeld übergeben hat. Bei dieser Übergabe wurden beide bereits polizeilich beobachtet. Im Anschluss konnten beide Männer an unterschiedlichen Orten durch die eingebundenen Spezialkräfte der Polizei aus Hamburg und Schleswig-Holstein vorläufig festgenommen werden. Im Führerhaus des Lkw wurden Pakete mit insgesamt ca. 11 Kg Kokain aufgefunden und beschlagnahmt. An der Wohnanschrift des Lieferanten konnten erhebliche Bargeldmengen im sechsstelligen Bereich beschlagnahmt werden. Beide Männer wurden dem Polizeigewahrsam in Kiel zugeführt. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Kiel werden beide heute dem Amtsgericht Kiel mit dem Ziel des Erlasses von Haftbefehlen vorgeführt. Die Ermittlungen dauern an.

