POL-GT: Festnahmen nach Straßenraub in Steinhagen

Gütersloh (ots)

Steinhagen/ Halle (Westf.) (MB, SR) - Am späten Montagabend (01.06., 21.55 Uhr) wurde ein 27-jähriger Bielefelder Opfer eines dreisten Raubüberfalls in Steinhagen, bei dem ihm das Mobiltelefon und sein Autoschlüssel entwendet wurden.

Der Bielefelder hatte in einem Internetportal für An- und Verkaufszwecke nach einem Mobiltelefon gesucht, woraufhin sich einer der Täter bei ihm meldete und ein Handy für 650 EUR anbot. Als der Kaufinteressent zu dem vereinbarten Treffen in Steinhagen im Bereich Laukshof/ Himmelreich erschien, wurde er nahezu unvermittelt von einer Person aus einem dort angetroffenen Trio angegriffen und durch einen gezielten Tritt zu Boden geworfen. Während einer der Täter ihn in den Schwitzkasten nahm, zog ihm einer der beiden Anderen sein Handy und den Schlüssel seines Pkw aus den Hosentaschen. Das Bargeld zum Kauf des Telefons, das der Geschädigte mitgebracht hatte und auf das es die Täter offenbar abgesehen hatten, fanden sie bei ihrem Opfer allerdings nicht. Anschließend flüchteten die Täter in verschiedene Richtungen. Erst ein Anwohner, an den sich der Geschädigte wandte, verständigte die Polizei. Dennoch gelang es den eingesetzten Beamten dank der guten Täterbeschreibung, zwei Tatverdächtige im Umfeld anzutreffen und einen der beiden festzunehmen. Der als Mitläufer eingestufte 22-jährige Haller gab schließlich die entscheidenden Hinweise, welche zu einem 20-jährigen Mittäter aus Halle führten. Dieser konnte im weiteren Verfahren zweifelsfrei durch den Geschädigten identifiziert werden. Am Folgetag klickten dann die Handschellen für den Haupttäter, einen 19-jährigen Steinhagener, in der Wohnung seiner Familie. Er wurde am 03.06. schließlich der Haftrichterin aus Bielefeld vorgeführt. Da er aus einigen anderen Straftaten, u.a. einem Tankstellenraub, bereits eine Bewährungsstrafe offen hatte, wurde er in Untersuchungshaft genommen. Für die beiden anderen Tatverdächtigen, die polizeilich bislang nicht in Erscheinung getreten waren, ergingen keine Haftbefehle. Bei den Wohnungsdurchsuchungen bei den Beschuldigten wurde die Beute nicht vorgefunden. Die polizeilichen Ermittlungen dauern an.

