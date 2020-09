Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Sprockhövel - Fahrt endet im Teich, 2 Verletzte

Sprockhövel (ots)

Am 19.09.2020 um 11:30 Uhr befährt ein 80-jähriger Wuppertaler mit seinem Pkw VW Golf die Nockenbergstraße in Fahrtrichtung Stöckerstraße. In Höhe einer Rechtskurve kommt er vermutlich aufgrund eines internistischen Notfalls von der Fahrbahn ab. Der Pkw kommt erst zum Stillstand nachdem er etwa 200 Meter über eine Weide und schließlich in einen Teich fährt. Der Pkw geht im Teich fast vollständig unter. Der Wuppertaler und seine 79-jährige Beifahrerin können sich unter Mithilfe eines Zeugen aus dem Pkw befreien. Sie werden leicht verletzt und durch den Rettungsdienst einem Krankenhaus zugeführt. Es entsteht Sachschaden in Höhe von etwa 7000,- Euro.

