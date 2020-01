Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Wissen - Fahren ohne Fahrerlaubnis

57537 Wissen, B 62 (ots)

Am Di., 31.12.2019, gegen 16:15 Uhr, fiel einer Streifenwagenbesatzung der Polizeiwache Wissen ein übermäßig schnell geführter Pkw Daimler-Benz im Europa-Kreisel auf, welcher anschließend weiter in Richtung Betzdorf fuhr. Erst in Hövels konnten die Beamten den Pkw einholen und die 41-jährige Fahrzeugführerin kontrollieren. Diese legte einen rumänischen Führerschein vor. Eine Überprüfung ergab, dass eine gerichtliche Fahrerlaubnissperre für die 41-Jährige bestand und sie somit über keine erforderliche Fahrerlaubnis verfügt. Der vorgelegte rumänische Führerschein wurde vorläufig sichergestellt und auf Echtheit überprüft. Die Weiterfahrt wurde unterbunden und ein Strafverfahren wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis eingeleitet.

