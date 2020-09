Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis

POL-RBK: Bergisch Gladbach - Schwerverletzte Radfahrerin

Bergisch Gladbach (ots)

Ein 18-jährige Radfahrerin aus Bergisch Gladbach ist am Montagabend (14.09.) auf der Buchholzstraße gestürzt.

Die junge Frau war um 18:45 Uhr von der Hermann-Löns-Straße in Richtung Handstraße unterwegs - dabei trug sie keinen Schutzhelm. Eine Zeugin beobachtete, wie sie in Höhe der Einmündung Im Buchholz ohne Fremdverschulden beim Bremsen über den Lenker auf die Straße stürzte. Dabei erlitt sie Gesichtsverletzungen. Der Rettungsdienst brachte sie zur stationären Versorgung in ein örtliches Krankenhaus. (rb)

