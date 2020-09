Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis

POL-RBK: Bergisch Gladbach - Schulwegunfall am "Turbo-Kreisel"

Bergisch Gladbach (ots)

Bei einem Schulwegunfall ist eine 14-jährige Radfahrerin am Montagmorgen (14.09.) in der Innenstadt verletzt worden.

Ein 29-jähriger Bergisch Gladbacher fuhr um 08:30 Uhr mit seinem Citroen vom Driescher-Kreisel in Richtung Schnabelsmühle. Am "Turbo-Kreisel" benutzte er den linken Fahrstreifen, da er in Richtung Schnabelsmühle fahren wollte. Gleichzeitig fuhr die Schülerin ordnungsgemäß auf dem Radweg aus der Innenstadt kommend in Richtung Bensberger Straße.

Obwohl der vorfahrtsberechtigte Radweg ausgeschildert und markiert ist, übersah der Autofahrer die von links kommende Radfahrerin. Glücklicherweise waren beide Unfallbeteiligten langsam unterwegs und die 14-Jährige kippte bei dem Unfall nur zur Seite. Dabei erlitt sie nach ersten Erkenntnissen leichte Schürfwunden, der Rettungsdienst musste sie nicht behandeln. (rb)

