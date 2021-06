Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Ditzingen: Jugendliche schlagen 36-Jährigen

Ludwigsburg (ots)

Am Donnerstag kam es gegen 00:00 Uhr zu einer verbalen Auseinandersetzung zwischen einer Gruppe von etwa einem Dutzend Jugendlichen vor einer Gaststätte in der Gartenstraße in Ditzingen. Als sich ein 36-jähriger Gast, der augenscheinlich stark alkoholisiert war, in die Auseinandersetzung einmischte, wurde er von mehreren Jugendlichen angegriffen und geschlagen. Er erlitt dabei leichte Verletzungen.

Einer der Angreifer konnte wie folgt beschrieben werden: männlich, roter Trainingsanzug mit weißen Seitenstreifen, kurze braune Haare.

Zeugen, die sachdienliche Angaben zur Aufklärung der Tat machen können, werden gebeten sich unter Tel. 07156 4352 0 mit dem Polizeirevier Ditzingen in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell