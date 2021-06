Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: K1660

Markgröningen: Unfallflucht zwischen Möglingen und Markgröningen - Zeugen gesucht

Ludwigsburg (ots)

Nachdem ein 48-jähriger Skoda-Lenker am Mittwoch gegen 23:45 Uhr auf der Kreisstraße 1660 (K1660) zwischen Markgröningen und Möglingen einem entgegenkommenden Fahrzeug ausweichen musste, sucht das Polizeirevier Vaihingen an der Enz Zeugen. Diese können sich unter Tel. 07042 941 0 beim Polizeirevier melden.

Der 48-Jährige war gerade auf der K1660 unterwegs, als ihm aus Richtung Möglingen der unbekannte Fahrzeuglenker auf seiner Spur entgegenkam. Der Skoda-Lenker war zum Ausweichen gezwungen und geriet dabei mit seinem Wagen in die Leitplanke. Der Skoda war nach der Kollision nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Die Sachschäden am Fahrzeug belaufen sich auf etwa 4.200 Euro. Die Schäden an den Verkehrseinrichtungen waren bislang noch nicht beziffert. Die Leitplanke wurde durch die Wucht der Kollision aus der Verankerung gerissen. Bei dem entgegenkommenden Fahrzeug soll es sich um einen hellen Kleinwagen gehandelt haben.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell