Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: 020521-310: Wohnungseinbruch am helllichten Tag

Gummersbach (ots)

Zur Tageszeit zwischen 12 Uhr und 18 Uhr sind am Freitag (30. April) Unbekannte in ein Wohnhaus in der Olper Straße in Derschlag eingebrochen. Die Täter hebelten erst die Haustür des Mehrfamilienhauses und anschließend eine Wohnungstür auf. Erstmal in der Wohnung durchwühlten sie Schränke und Schubladen. Ob etwas gestohlen wurde, steht derzeit noch nicht fest.

Hinweise zu verdächtigen Personen, Kennzeichen oder Fahrzeugen bitte an die zentrale Ermittlungsgruppe Wohnungseinbruch unter der Rufnummer 02261 81990.

