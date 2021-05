Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: 020521-308: 16-Jähriger kollidiert mit Leitplanke

Radevormwald (ots)

Der 16-jährige Fahrer einer 125er hat am Samstag (1. Mai) auf der L414 in Dahlerau die Kontrolle über sein Krad verloren und ist mit der Leitplanke kollidiert. Dabei hat sich der Jugendliche schwere Verletzungen zugezogen.

Gegen 14 Uhr fuhr der 16-jährige Wuppertaler auf der Uelfe-Wuppertal-Straße (L414) in Fahrtrichtung Radevormwald. In einer Kurve verlor er die Kontrolle über seine Maschine und prallte gegen die Leitplanke. Dabei verletzte er sich schwer; ein Rettungswagen brachte ihn zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus.

