Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: BAB8

Köngen: Sattelzug übersehen - zwei Leichtverletzte

Ludwigsburg (ots)

Zwei Leichtverletzte und etwa 7.000 Euro Sachschaden ist die Bilanz eines Verkehrsunfalls am Mittwoch gegen 16:05 Uhr auf der Bundesautobahn 8 (BAB8) an der Anschlussstelle Wendlingen. Ein 22-jähriger VW-Lenker wollte über den Beschleunigungsstreifen in Fahrtrichtung Karlsruhe auffahren, als er einen Sattelzug auf der Durchgangsfahrbahn übersah und beide Fahrzeuge zusammenstießen. Bei dem Unfall wurde der 22-Jährige und eine 24-jährige Beifahrerin leicht verletzt. Der Rettungsdienst brachte sie in ein Krankenhaus. Der VW musste abgeschleppt werden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell