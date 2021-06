Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Böblingen: alkoholisierte Radfahrer in der Poststraße unterwegs

Ludwigsburg (ots)

Zwei 17 und 18 Jahre alte Radfahrer mussten sich am Mittwochabend in Böblingen einer Blutentnahme unterziehen. Die jungen Männer waren gegen 23.15 Uhr gemeinsam in der Poststraße jedoch entgegen der vorgeschriebenen Fahrtrichtung und ohne Beleuchtung unterwegs. Als sie durch Beamte des Polizeireviers Böblingen aufgrund dessen einer Kontrolle unterzogen wurden, stellten diese bei beiden Radlern Alkoholgeruch fest. Der 18-Jährige schwankte zudem. Beide führten hierauf freiwillig Atemalkoholtests durch, die auch positiv verliefen. Bei dem 17-Jährigen wurde ein Wert von knapp einem Promille festgestellt. Der Wert des 18-Jährigen belief sich auf knapp zwei Promille. Beide mussten sich hierauf einer Blutentnahme unterziehen. Der noch Jugendliche wurde nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen an eine Erziehungsberechtigte überstellt. Der volljährige Begleiter wurde auf freien Fuß entlassen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell