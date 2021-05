Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen aus dem Nordkreis Cloppenburg

Cloppenburg/Vechta (ots)

Friesoythe OT Augustendorf/Neumarkhausen - Diebstahl eines Weidezaungerätes

In der Zeit zwischen Sonntag, dem 09. Mai 2021, 09.00 Uhr, und Montag, dem 10. Mai 2021, 11.30 Uhr, entwendeten bislang unbekannte Täter von einer Schafweide in der Straße Töpkes Höhe ein Weidezaungerät inkl. Akku des Herstellers Ako. Sachdienliche Hinweise nimmt das Polizeikommissariat Friesoythe unter der Telefonnummer (0 44 91) 9 31 60 entgegen.

Friesoythe - Hausfriedensbruch/Sachbeschädigung

In der Zeit zwischen Donnerstag, 06. Mai 2021, 18.00 Uhr, und Freitag, 07. Mai 2021, 07.00 Uhr, drangen bislang unbekannte Täter in ein derzeit leerstehendes Firmengebäude in der Schwaneburger Straße ein. Dort nahmen sie sämtliche Feuerlöscher in Gebrauch und beschädigten zudem einen Hubsteiger und ein Klimagerät. Sachdienliche Hinweise nimmt das Polizeikommissariat Friesoythe unter der Telefonnummer (0 44 91) 9 31 60 entgegen.

Barßel OT Harkebrügge - Diebstahl eines Pedelecs

Am Sonntag, den 02. Mai 2021, zwischen 15.30 Uhr und 17.30 Uhr, entwendeten bislang unbekannte Täter in der Straße Am Fuhrkamp beim dortigen Barfußpark ein im Eingangsbereich verschlossen abgestelltes graues Damen-Pedelec des Herstellers Kalkhoff. Die Modellbezeichnung lautet: Agattu Impulse XXL 8 R HS. Die Rahmennummer lautet: 289205030. Sattel und Schutzbleche sind schwarz, die Felgen silbern. Die Reifengröße beträgt 28 Zoll. Das Pedelec verfügt über eine 8-Gang-Nabenschaltung. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizeistation Barßel unter der Telefonnummer (0 44 99) 92 22 00 entgegen.

Barßel - gemeinschädliche Sachbeschädigung an Funkstreifenwagen

Am Samstag, den 08. Mai 2021, zwischen 00.00 Uhr und 03.30 Uhr, zerkratzen bislang unbekannte Täter die Motorhaube eines Funkstreifenwagens, welcher aufgrund polizeilicher Maßnahmen aufgrund eines vorangegangenen Einbruchsdiebstahls in die IGS Barßel zum Tatzeitpunkt am Busbahnhof in der Westmarkstraße unbeaufsichtigt abgestellt war. Die Beschädigungen wurden am Morgen des 08. Mai 2021 festgestellt. Auf der Motorhaube des Funkstreifenwagens waren diverse Kratzer auf einer Länge von 10 - 35 Zentimetern ersichtlich. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizeistation Barßel unter der Telefonnummer (0 44 99) 92 22 00 entgegen.

Bösel - Sachbeschädigung an Garagentor

In der Zeit zwischen Freitag, 07. Mai 2021, 18.00 Uhr, und Samstag, 08. Mai 2021, 10.30 Uhr, wurde ein Garagentor in der Kampstraße beschädigt. Es entstand ein Sachschaden von 250 Euro. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizeistation Bösel unter der Telefonnummer (0 44 94) 92 26 20 entgegen.

Friesoythe - Fahren unter Alkoholeinfluss

Am Montag, den 10. Mai 2021, wurde gegen 15.35 Uhr ein 51-jähriger Mann aus Cloppenburg in der Gerichtsstraße einer Verkehrskontrolle unterzogen. Im Zuge dieser Überprüfung ergab sich der Verdacht, dass er unter dem Einfluss von Alkohol stehen könnte. Ein freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 0,99 Promille. Dem Fahrer wurde eine Blutprobe entnommen, die Weiterfahrt untersagt und ein entsprechendes Strafverfahren gegen ihn eingeleitet.

Barßel - Verkehrsunfall mit leichtverletzter Person

Am Montag, den 10. Mai 2021, kam es gegen 17.25 Uhr in der Dingenbergstraße zu einem Verkehrsunfall. Eine 18-jährige Frau aus Friesoythe befuhr mit ihrem Transporter die Dingenbergstraße (L832) aus Richtung Bundesstraße B401 kommend in Fahrtrichtung Harkebrügge. Sie erkannte einen langsam vor ihr herfahrenden Ackerschlepper mit Güllefass und Grubber am Heck, welcher im Begriff war, nach links auf einen Acker abzubiegen, zu spät und fuhr auf dieses Gespann auf. An den unfallbeteiligten Fahrzeugen entstand ein Sachschaden in Höhe von 3000 Euro. Die 18-jährige wurde leicht verletzt zur weiteren Behandlung ins Krankenhaus verbracht. Der 40-jährige Fahrer des Zuggespanns und sein 14-jähriger Beifahrer blieben unverletzt.

Original-Content von: Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta, übermittelt durch news aktuell