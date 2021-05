Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Weitere Pressemeldungen aus dem Landkreis Vechta

Cloppenburg/Vechta (ots)

Vechta - Diebstahl aus Gaststätte

Im Zeitraum zwischen Sonntag, 09. Mai 2021, 17.00 Uhr, und Montag, 10. Mai 2021, 08.00 Uhr, verschafften sich bislang unbekannte Täter Zutritt in eine als Ausschankstand genutzte Holzhütte in der Großen Straße und entwendeten hieraus einen silbernen Thermobehälter für Getränke. Sachdienliche Hinweise nimmt das Polizeikommissariat Vechta unter der Telefonnummer (0 44 41) 94 30 entgegen.

Vechta OT Bergstrup - Widerstand gegen Polizeivollzugsbeamte

Am Montag, den 10. Mai 2021, kam es um 09.35 Uhr in der Oldenburger Straße zu einem tätlichen Angriff auf einen 21-jährigen Polizeibeamten des Polizeikommissariates Vechta. Der Beschuldigte, ein 23-jähriger Mann aus Vechta, griff den Beamten im Zuge einer Durchsuchungsmaßnahme an und trat diesen. Im weiteren Verlauf beleidigte er weitere, vor Ort eingesetzten Beamten und Beamtinnen. Es wurde ein entsprechendes Strafverfahren gegen ihn eingeleitet.

