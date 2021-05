Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Weitere Pressemeldungen aus dem Bereich Cloppenburg

Cloppenburg/Vechta (ots)

Garrel - Sachbeschädigung

Am Montag, den 10. Mai 2021, kam es gegen 00.00 Uhr in der Thüler Straße zu einer Sachbeschädigung. Vermutlich eine Gruppe Jugendlicher entnahm aus dem Vorgarten der 69-jährigen Geschädigten eine weiße Kugellampe und warfen diese wenige Meter weiter auf den Radweg, wodurch die Lampe zerstört wurde. Zur Schadenshöhe liegen derzeit keine Informationen vor. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizeistation Garrel unter der Telefonnummer (0 44 74) 93 94 20 entgegen.

Löningen - Hausfriedensbruch

In der Zeit zwischen Freitag, den 07. Mai 2021, 16.00 Uhr, und Montag, den 10. Mai 2021, 10.00 Uhr, drangen bislang unbekannte Täter über ein Baustellengerüst in das Nebengebäude einer Schule in der Ringstraße ein. Dort verschütten sie im Keller gelagertes Streusalz sowie Reinigungsmittel. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizeistation Löningen unter der Telefonnummer (0 54 32) 80 38 40 entgegen.

