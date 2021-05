Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen für den Bereich Vechta

Cloppenburg/Vechta (ots)

Dinklage - Container aufgebrochen

Zwischen Samstag, 08. Mai 2021, 19.30 Uhr und Sonntag, 09. Mai 2021, 10.30 Uhr kam es in der Straße Hof Menke zu einem versuchten schweren Diebstahl. Ein bislang unbekannter Täter brach einen dortigen Baucontainer auf. Nach bisherigen Erkenntnissen entwendete der Täter kein Diebesgut. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Dinklage (Tel. 04443-977490) entgegen.

Dinklage - Brand eines Kabelanschlussschranks

Am Sonntag, 09. Mai 2021, meldete gegen 14.00 Uhr ein Zeuge eine Rauchentwicklung in der Feldstraße. In einem Kabelanschlussschrank kam es aus bislang unbekannter Ursache zu einem Brand. Die Feuerwehr Dinklage rückte mit 25 Einsatzkräften aus und löschte den Brand. Die Höhe des Sachschadens ist nicht bekannt. Die Ermittlungen zur Brandursache dauern an.

Goldenstedt - Fahren unter Drogeneinfluss

Am Sonntag, 09. Mai 2021, wurde um 13.05 Uhr ein 20-jähriger Pkw-Fahrer aus Goldenstedt auf der Altonaer Straße kontrolliert. Im Rahmen der Überprüfungen ergab sich der Verdacht, dass der Mann unter dem Einfluss von Drogen gefahren sein könnte. Ein entsprechender Vortest bestätigte den Verdacht. Daher wurde eine Blutprobe entnommen, die Weiterfahrt untersagt und ein entsprechendes Ermittlungsverfahren eingeleitet.

Dinklage - Verkehrsunfallflucht

Zwischen Samstag, 08. Mai 2021, 22.00 Uhr und Sonntag, 09. Mai 2021, 08.00 Uhr kam es im Rebhuhnweg zu einem Verkehrsunfall. Ein bislang unbekannter Verursacher beschädigte vermutlich beim Rangieren ein Beet und eine Gartenleuchte. Anschließend entfernte der Unbekannte sich, ohne sich um die Regulierung des 350 Euro hohen Sachschadens zu kümmern. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Dinklage (Tel. 04443-977490) entgegen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta, übermittelt durch news aktuell