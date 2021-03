Polizeiinspektion Göttingen

POL-GÖ: (95/2021) Autobahnpolizei Göttingen kontrolliert LKW - Zehn von zehn Fahrzeugen beanstandet

Göttingen (ots)

GÖTTINGEN (kl/jk) - Bei einer LKW-Kontrolle haben Beamte der Autobahnpolizei Göttingen am Freitagvormittag (19.03.21) zehn Fahrzeuge kontrolliert und alle zehn beanstandet.

Die Experten leiteten insgesamt zwölf Ermittlungsverfahren gegen unterschiedliche Beteiligte (Fahrer und Unternehmer) ein. Die Verfahren betrafen in der Mehrzahl Verstöße gegen Lenk- und Ruhezeiten, aber auch wegen festgestellter technischer Mängel, gefahrgutrechtlicher sowie gefahrstoffrechtlicher Verstöße wurden weitere Ermittlungen aufgenommen.

Als herausragende Fälle sind zu nennen:

Ein Sattelzug aus Bosnien-Herzegowina verlor unmittelbar vor dem Streifenwagen der Beamten Eisplatten, die nachfolgende Autos trafen bzw. gefährdeten. Der Fahrer eines der Fahrzeuge stellte sich der Polizei als Zeuge zur Verfügung. Gegen den LKW-Fahrer wurde wegen seines Fehlverhaltens eine Sicherheitsleistung in dreistelliger Höhe festgesetzt. Er hätte vor Fahrtantritt überprüfen müssen, ob sich auf dem Dach des Aufliegers gefährliche Eisplatten gebildet hatten. Im Zuge der Kontrolle kam außerdem ein Verstoß gegen die Lenk- und Ruhezeiten ans Licht. Insgesamt verbrachte der Fahrzeugführer im Anschluss fast drei Stunden mit der Reinigung des Aufliegerdaches.

Weiterhin wurde ein Transport von Gefahrgut (Heizöl bzw. Diesel/Foto) durch eine Privatperson festgestellt, die aufgrund der Mengenbegrenzung für Privatleute, Außenanhaftungen der verwendeten Gebinde und nicht beachteter Ladungssicherung ein Bußgeld in dreistelliger Höhe erwarten lässt. Das beförderte Gut musste umgeladen werden. Der Betroffene war urprünglich aufgrund eines Gurtverstoßes durch eine Funkstreife des Göttinger Einsatz- und Streifendienstes angehalten worden. Wegen des entdeckten Gefahrguttransportes übergaben die Beamten die weitere Bearbeitung in die Hände der Experten von der Autobahnpolizei.

Ein LKW aus dem Kreis Northeim wies eine deutliche Beschädigung an einer Luftleitung der Bremsanlage (Vorratsleitung des Anhängers/Foto) in Form eines Risses auf. Hier trat deutlich hörbar Luft aus, der Luftdruck der Bremsanlage fiel innerhalb von Minuten nach Abstellen des Motors auf einen kritischen Wert. Eine angeordnete Überprüfung beim TÜV ergab weitere Mängel an dem Anhänger, insbesondere auch an der Luftfederanlage, die an einer Achse nicht ordnungsgemäß mit Luft versorgt wurde.

Dem LKW-Fahrer wurde sofort die Weiterfahrt untersagt. Die Reparatur musste noch vor Ort durch einen Werkstattdienst durchgeführt werden. Wegen der festsgestellten technischen Mängel sowie auch Verstößen gegen die Lenk- und Ruhezeiten erwarten Fahrer und Unternehmer nun Bußgelder in drei- bzw. vierstelliger Höhe.

