Polizeiinspektion Göttingen

POL-GÖ: (93/2021) Neuer Service: Telefonische Bürgersprechstunde der Kontaktbereichsbeamten für das Stadtgebiet Göttingen, Start am kommenden Donnerstag

Göttingen (ots)

GÖTTINGEN (cj/jk) - Regelmäßig sind die Kontaktbereichsbeamten (KOB) der Polizeiinspektion Göttingen auf den Straßen in Göttingen zu sehen. Nun werden die drei Polizisten auch eine telefonische Sprechstunde anbieten.

Immer am Donnerstag stehen Frank Heger, Christian Janzen und Holger Lagershausen dann in unterschiedlicher Besetzung den Göttinger Bürgerinnen und Bürgen als kompetente und vertraute Ansprechpartner "am Draht" für ihre Anfragen und Anliegen zur Verfügung. In der 60-minütigen Sprechstunde können ausdrücklich alle Probleme und Nöte mitgeteilt werden.

"Das Projekt ist dafür gedacht, dass die Bürgerinnen und Bürger ihre Fragen unkompliziert und auf 'kurzem Weg' in einem Gespräch stellen können", so der Gedanke der KOB.

Die telefonische Sprechstunde startet erstmals am kommenden Donnerstag (25.03.21) um 14.00 Uhr und wird ab dann an jedem darauffolgenden Donnerstag in der Zeit von 14.00 Uhr und 15.00 Uhr angeboten.

Die Telefonnummer der "KOB-Sprechstunde" lautet 0551/491-2019.

Bei Bedarf können auch persönliche Gesprächstermine vor Ort (unter Beachtung der vorgeschriebenen Hygienevorschriften) vereinbart werden.

Außerhalb der telefonischen Sprechstunden erreichen Sie das Team der Kontaktbeamten telefonisch unter dem Anschluss 0551 / 491-2343 oder per mail kob@pi-goe.polizei.niedersachsen.de.

