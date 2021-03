Polizeiinspektion Göttingen

POL-GÖ: (90/2021) "Planenschlitzer" sind auf Parkplätzen an der A 7 aktiv

Göttingen (ots)

Autobahn 7, Fahrtrichtungen Hannover bzw. Kassel in der Nacht zu Mittwoch, 17. März 2021

GÖTTINGEN/SEESEN (mb) - In der Nacht zu Mittwoch (17.03.2021) haben Unbekannte ihr Unwesen auf den Parkplätzen entlang der A 7 getrieben und sind dabei mehrere abgestellte Sattelzüge angegangen.

Auf dem Parkplatz Leineholz-Ost schlitzten die Diebe die Planen an insgesamt drei Lkw auf. In einem Fall entwendeten sie von der Ladefläche eines polnischen Sattelzuges einen Lkw-Reifen. In den anderen beiden Fällen gingen die Täter leer aus.

In der gleichen Nacht brachen Diebe auf dem Parkplatz Leineholz-West das Vorhängeschloss an einem deutschen Sattelzug auf. Hierbei erbeuteten sie zwei Auffahrrampen.

Zwei weitere Auffahrrampen wurden auf dem Parkplatz Schwalenberg-West von einem Lkw gestohlen. Hier sind die näheren Umstände jedoch noch unbekannt.

Von den Tätern fehlt bislang jede Spur. Die Höhe des Gesamtschadens beläuft sich ersten Schätzungen zufolge auf rund 1.000 Euro.

Hinweise nimmt die Polizei in Seesen unter der Telefonnummer 05381-9440 sowie die Polizei in Göttingen unter 0551/491-2115 entgegen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Göttingen, übermittelt durch news aktuell