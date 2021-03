Polizeiinspektion Göttingen

POL-GÖ: (91/2021) Diebstahl eines Pkw in Göttingen

Göttingen (ots)

Göttingen, Von-Ossietzky-Straße

Montag, 15. März 2021, in der Zeit zwischen 15.00 Uhr und 17.45 Uhr

GÖTTINGEN (mb) - Unbekannte haben am Montag (15.03.2021) in der Zeit zwischen 15.00 Uhr und 17.45 Uhr in Göttingen einen schwarzen VW Polo mit Göttinger Zulassung (GÖ) gestohlen. Der vier Jahre alte Wagen im Wert von etwa 8.000 Euro war in der Von-Ossietzky-Straße geparkt.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei in Göttingen unter Telefon 0551/491-2115 zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Göttingen, übermittelt durch news aktuell