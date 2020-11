Polizeidirektion Hannover

POL-H: Polizei Hannover: Mehrere Dienststellen temporär telefonisch nicht erreichbar

HannoverHannover (ots)

Aufgrund technischer Wartungsarbeiten werden mehrere Dienststellen der Polizei Hannover in dieser Woche temporär nicht erreichbar sein. Die vorübergehenden Ausfälle werden jedoch keine Auswirkungen auf den Polizeinotruf unter Telefon 110 haben.

Wegen einer technischen Umstellung der Telefonsysteme werden im Laufe der 49. Kalenderwoche (30.11.2020 bis 06.12.2020) die Telefonanlagen einzelner Polizeidienststellen für mehrere Stunden nicht erreichbar sein. Die Ausfallzeiten beschränken sich auf den Zeitraum von 08:00 Uhr bis 10:00 Uhr des jeweiligen Tages. In Notfällen bleibt die Polizei jedoch weiterhin über den bekannten Notruf 110 erreichbar. Folgende Dienststellen sind in dieser Woche von den Ausfällen betroffen: am 01.12.2020 das Polizeikommissariat Neustadt am Rübenberge, am 02.12.2020 der Zentrale Kriminaldienst, am 03.12.2020 das Polizeikommissariat Wunstorf, am 04.12.2020 das Polizeikommissariat Lahe. /mr

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Hannover

Martin Richter

Telefon: 0511 109-1040

E-Mail: pressestelle@pd-h.polizei.niedersachsen.de

https://www.pd-h.polizei-nds.de

Original-Content von: Polizeidirektion Hannover, übermittelt durch news aktuell