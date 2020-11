Polizeidirektion Hannover

POL-H: Hemmingen: Unbekannter zündet BMW an - Wer kann Hinweise geben?

Hannover

Am Freitag, 27.11.2020, ist es in den frühen Morgenstunden zu einem Brand eines Autos in Hemmingen, OT Harkenbleck, gekommen. Die Polizei geht von Brandstiftung aus und sucht Zeugen, die Hinweise geben können.

Nach bisherigen Erkenntnissen der Kripo Hannover wurde der Brand durch Anwohner gegen 02:50 Uhr entdeckt. Der geparkte BMW war an der Straße Südring abgestellt und durch Feuer zerstört. Ein daneben abgestellter VW Polo wurde durch die Flammen ebenfalls beschädigt. Der Gesamtschaden wird auf rund 25.000 Euro geschätzt.

Die Brandermittler der Polizeidirektion Hannover gehen von vorsätzlicher Brandstiftung aus und prüfen Zusammenhänge zu weiteren Vorfällen. So wurde in der Nacht vom 17.11.2020 ein Mercedes am Katzenwinkel angezündet. Außerdem gab es weitere Brände in Harkenbleck: Am 25.09.2020 wurden eine Hecke und Zaunpfähle im Hallerskamp angesteckt. Am 11.10.2020 wurde ein Klettergerüst auf einem Spielplatz an der Straße Texas in Brand gesetzt. Am 31.10 2020 wurde ein Baum an der Redener Straße durch Feuer beschädigt.

Zeugen, die Hinweise zum Feuer am Südring, zu den anderen Taten oder zum Täter geben können, werden gebeten, sich beim Kriminaldauerdienst Hannover unter der Rufnummer 0511 109-5555 zu melden. / mr, nash

