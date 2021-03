Bundespolizeiinspektion Ludwigsdorf

BPOLI LUD: Pkw-Motoren sichergestellt

Weißkeißel (Landkreis Görlitz) (ots)

Weil er auffällig stark beladen war, ist ein polnischer Ford Transit von der Bundespolizei angehalten worden. Der Grund für die Schräglage des Fahrzeuges war schnell gefunden. Dessen Fahrer (32) hatte acht Motoren geladen, die er den eigenen Angaben zufolge nach Mainz liefern wollte. Bei dieser Lieferung werden nun aber nur noch sechs Aggregate beim Empfänger eintreffen. Zwei Pkw-Motoren wurden schließlich sichergestellt. Die Ordnungshüter hatten ihre Lupe herausgeholt und damit festgestellt, dass an den betreffenden Motorennummern manipuliert wurde. Offenbar sollte so eine Identifizierung verhindert werden. Dennoch gelang es, den einen Motor einem Mazda, den anderen einem Mercedes Sprinter zuzuordnen. Der polnische Transporteur durfte seine Fahrt fortsetzen, muss aber möglicherweise mit einem Strafverfahren rechnen. Die Kontrolle erfolgte am Donnerstagnachmittag auf der S 126 bei Weißkeißel.

