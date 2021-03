Bundespolizeiinspektion Ludwigsdorf

BPOLI LUD: In Schlangenlinie mit dem Rad durch Görlitz

Görlitz (ots)

Bundespolizisten stoppten gestern Nachmittag gegen 16.30 Uhr einen Radfahrer, als dieser auf einem Fußweg entlang der Görlitzer Brautwiesenstraße unterwegs war. Der Radler hatte die Aufmerksamkeit der Streife auf sich gezogen, weil er entgegen der Fahrtrichtung und obendrein in Schlangenlinie fuhr. Noch während er von seinem Drahtesel stieg, erklärte er, er habe heute noch nichts getrunken. Auch die vollen Bierflaschen, die sich in seinem Fahrradanhänger befinden, habe er (noch) nicht angerührt - so der 57-Jährige. Ein vor Ort durchgeführter Atemalkoholtest endete mit umgerechnet 2,2 Promille Atemalkohol. Diesen kommentierte der Mann mit den Worten "Was, so hoch? Das kann nicht sein, Ihr Gerät ist kaputt!" ... Der Trunkenbold wurde zum Neißerevier gebracht. Dort wurde Anzeige wegen des Verdachts der Trunkenheit im Verkehr erstattet.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Ludwigsdorf, übermittelt durch news aktuell